السفير الروسي في سوريا: دمشق مهتمة بالعديد من المنتجات العسكرية الروسية

أكد السفير الروسي في سوريا أن دمشق مهتمة بالعديد من المنتجات العسكرية الروسية.

© Sputnik . Sergei Subbotin بوتين: صادرات روسيا من المنتجات الزراعية تفوق صادرات الأسلحة

موسكو — سبوتنيك . أكد السفير الروسي لدى سوريا، ألكسندر كينشاك، اليوم الخميس، أن دمشق مهتمة بالعديد من المنتجات العسكرية الروسية

وقال السفير الروسي للصحفيين: "لديهم اهتمام بالعديد من منتجاتنا، والمنتجات التقنية الحديثة، ويجري بحث كل ذلك على مستوى الجهات المختصة وبمشاركة الشركات المهتمة..".

وفي سياق متصل، أعلن مدير قسم شؤون عدم الانتشار والرقابة على الأسلحة في وزارة الخارجية الروسية، فلاديمير يرماكوف، يوم 23 نيسان/ أبريل الماضي أنه لا توجد قيود دولية على تصدير المنظومات الدفاعية الروسية الى سوريا.

وقال يرماكوف لـ "سبوتنيك": "لا توجد لدينا أي اتفاقيات دولية تضع قيودا على تصدير الأسلحة الدفاعية لسوريا، على أي حال يتم تسوية هذه المسائل على مستوى ثنائي وسيتم الإعلان عن ذلك (في حال اتخذ قرار مماثل) بالشكل اللازم".

وتابع: "مثل هذه القرارات تتخذ بشكل ثنائي، ولا توجد أي اتفاقيات، لدى سوريا أو لدى روسيا في أي منظمات دولية تقيد ذلك، إنها أسلحة دفاعية يمكن تصديرها من دولة إلى أخرى في حال توصل الجانبان لاتفاق".