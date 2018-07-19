نمو الاحتياطي النقدي في روسيا 700 مليون دولار خلال أسبوع واحد

صرح البنك المركزي الروسي، اليوم الخميس، بأن الاحتياطيات الدولية الروسية ارتفعت بنسبة 0.2 % لتبلغ حتى 13 تموز/ يوليو الجاري، 460.3 مليار دولار مقابل 459.6 مليار دولار في 6 تموز/ يوليو.