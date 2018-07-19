السفير الروسي في دمشق: أبواب سوريا مفتوحة للشركات الروسية

أعلن السفير الروسي لدى سوريا، ألكسندر كينشاك، اليوم الخميس، أن السلطات السورية تقدم كافة الامتيازات والمساعدات الموعودة للشركات الروسية.

موسكو — سبوتنيك. وقال كينشاك، خلال كلمة في اجتماع سفراء روسيا ومندوبيها الدائمين: "يقوم الجانب السوري بتقديم الأولويات التي سبق ووعد لنا بها بالإضافة إلى تقديم المساعدات المطلوبة في حل المشاكل. فضلا عن معاملة شركاتنا الاقتصادية بأفضلية أثناء إجراء المناقصات".

© Sputnik . Pavel Lisitsin السفير الروسي في سوريا: دمشق مهتمة بالعديد من المنتجات العسكرية الروسية

وتابع "إنهم يعطون الأولوية للشركات الروسية على شركات الدول الأخرى عندما تكون شروط المناقصات متساوية للجميع أو حتى غير متساوية، أي أن قطاع الأعمال الروسي في سوريا لديه في الفترة الحالية إمكانيات وفرص غير محدودة من الناحية العملية للدخول في مختلف قطاعات السوق السورية. بالإضافة إلى استعدادنا للحصول على ما يقدم".

وأكد السفير الروسي في دمشق أن السلطات السورية تنفذ ما قد تعهدت به، وتبذل كل ما في وسعها لجذب الشركات الروسية إلى البلاد.

يذكر أن اجتماعا للسفراء والمندوبين الدائمين الروس عقد اليوم في مقر وزارة الخارجية الروسية في موسكو، وحضره الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.