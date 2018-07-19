لماذا تقتني وزارة الدفاع الروسية الدلافين

© Sputnik . Natalia Seliverstov البحرية الروسية تقرر شراء خمسة دلافين لمهمات قتالية

سيمفيروبول — سبوتنيك . وقال غوربونوف، للصحفيين في مؤتمر صحفي في مدينة سيمفيروبول الروسية: "لا ترتبط الدراسات العسكرية دائما بتدريب الدلافين على القتال، وهناك دراسات تتعلق بحقيقة أن الدلافين لديها نظام اتصالات معقد يسمح لها باكتشاف الأجسام الموجودة في بيئة المياه".

هذا وأعرب العلماء عن رأيهم بأن استخدام الدلافين لأغراض القتال في الواقع الحالي لا يكاد يكون ضروريًا، وفقا للباحث المبتدئ في مختبر الكيمياء الحيوية ووظائف الأعضاء في الأحياء المائية بمحطة "كاراداج" اندري أرتوف، تسمح الأنظمة التقنية الحديثة بأداء المهام التي وضعت في عملية ترويض الدلافين في الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفييتي في السبعينيات من القرن الماضي، وبالإضافة إلى ذلك، فهو يعتبر مثل هذه التجارب مع الحيوانات، التي يكون نموها قريبًا من الإنسان غير أخلاقي.