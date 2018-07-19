أكثر من 16 مليون دولار قيمة مشتريات بنظام "الضريبة المستردة " خلال كأس العالم

اشترى الأجانب خلال كأس العالم في روسيا سلع بنظام ضريبة القيمة المضافة "التاكس فري" ما يصل قيمته إلى 943.8 مليون روبل [ما يعادل 16 مليون دولار]، وأصدرت لهم 11.3 ألف من الشيكات.

© Sputnik . Vladimir Sergeev حصاد المونديال...كأس العالم 2018 بالأرقام

موسكو- سبوتنيك ذكرت الجمارك الفيدرالية الروسية أن معظم المشتريات كانت من الصينيين بنسية 70.8% من الإجمالي، يليهم المكسيكيون 2.8% ، والألمان 2.10%، يليهم زوار من الإمارات العربية المتحدة 1.94%، ثم التايلانديون 1.25%، والقطريون 1.1% والفيتناميون 1%.

حيث كان الجزء الأكبر من الشيكات المعفية من الضرائب مرت عبر الجمارك في مطار شيريميتيفو 70.3% ، أقل منه في دوموديدوفو 14.6% وبولكوفو 10.2%. ودخل ضمن الجمارك الخمس العليا، حيث قدم الأجانب الشيكات، مطار فنوكوفو وسوتشي أيضا.

ولا تمتلك هيئة الجمارك الفيدرالية أي معلومات عن المبالغ التي يتم إعادتها للسائحين من خلال نظام الإعفاء الضريبي. وتعتبر إدارة الضرائب هي مسؤولية دائرة الضرائب الاتحادية.