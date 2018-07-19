وفد من السفارة الروسية في واشنطن يزور السيدة بوتينا في السجن

زار وفد من السفارة الروسية في واشنطن، اليوم الخميس، المواطنة الروسية المعتقلة في الولايات المتحدة، والمتهمة بالتجسس، ماريا بوتينا.

واشنطن — سبوتنيك. وقال حارس أمن السجن لوكالة "سبوتنيك": " الدبلوماسيون الروس في المبنى. لا يمكنني تقديم تفاصيل — لا يُسمح لنا التعليق".

© Sputnik . ألكسندر فيلف السفارة الروسية تطالب الخارجية الأمريكية بتحسين ظروف احتجاز ياروشينكو

هذا وقد طلب موظفو السفارة الروسية في الأيام الأخيرة السماح لهم بزيارة بوتينا، ولم يصدر هذا التصريح إلا اليوم.

يذكر أن وزارة العدل الأمريكية أفادت، يوم الإثنين الماضي، بأنه تم إلقاء القبض على المواطنة الروسية، ماريا بوتينا، بتهمة التجسس لصالح روسيا. وكما جرت العادة بالنسبة لقضايا التجسس، تم توجيه الاتهام استناداً إلى مادة القانون الأمريكي التي تنص على مؤامرة العمل لمصلحة حكومة أجنبية دون التسجيل لدى وزارة العدل. هذا ويعاقب مرتكب هذه الجريمة بالسجن لمدة 5 أعوام.

وأعلنت المتحدثة الرسمية باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، في وقت سابق من يوم أمس الأربعاء، أنه لا يوجد أساس حقيقي للاتهامات ضد المواطنة الروسية ماريا بوتينا، المعتقلة في الولايات المتحدة.