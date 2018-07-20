السفارة الروسية: بوتينا تجد صعوبة بالتكيف مع ظروف السجون الأمريكية

واشنطن — سبوتنيك. وقالت السفارة في بيان على على "الفيسبوك": "على الرغم من التوتر والضغط النفسي الذي مرت به المواطنة الروسية أثناء الاعتقال، تشعر إنها بصحة جيدة ولا تشكو من أي مشاكل[صحية].
يذكر أن وزارة العدل الأمريكية، كانت قد أعلنت، يوم 15 يوليو، توقيف مواطنة روسية تدعى ماريا بوتينا في العاصمة واشنطن، للاشتباه في تجسسها لصالح روسيا.
وأوضحت وزارة العدل الأمريكية، أن المواطنة الروسية الموقوفة حاولت اختراق منظمات ذات نفوذ بالسياسة الأمريكية وعملت تحت إمرة مسؤول روسي رفيع المستوى.
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