السفارة الروسية: بوتينا تجد صعوبة بالتكيف مع ظروف السجون الأمريكية

أعلنت السفارة الروسية لدى الولايات المتحدة، إن المواطنة الروسية ماريا بوتينا المتهمة بتهمة التجسس في الولايات المتحدة، تجد صعوبة بالتكيف مع ظروف السجون الأمريكية، لكنها تشعر إنها بصحة جيدة.

واشنطن — سبوتنيك. وقالت السفارة في بيان على على "الفيسبوك": "على الرغم من التوتر والضغط النفسي الذي مرت به المواطنة الروسية أثناء الاعتقال، تشعر إنها بصحة جيدة ولا تشكو من أي مشاكل[صحية].

© REUTERS / Harrison McClary وزارة العدل الأمريكية توسع اتهاماتها ضد الروسية بوتينا

وأضاف البيان أنها مثل أي شخص عادي، تجد ماريا صعوبة بالتكيف مع ظروف السجن، لكن في الوقت نفسه نشطة، ومصرة على براءتها وستدافع عن نفسها في المحكمة".

يذكر أن وزارة العدل الأمريكية، كانت قد أعلنت، يوم 15 يوليو، توقيف مواطنة روسية تدعى ماريا بوتينا في العاصمة واشنطن، للاشتباه في تجسسها لصالح روسيا.

وأوضحت وزارة العدل الأمريكية، أن المواطنة الروسية الموقوفة حاولت اختراق منظمات ذات نفوذ بالسياسة الأمريكية وعملت تحت إمرة مسؤول روسي رفيع المستوى.