معلومات ثمينة عن اجتماع قمة يكلف مليون يورو

كشفت وكالة أنباء عن معلومات لا بد أن يثمنها مهتمون بحل الأزمة الأوكرانية.

وبحسب وكالة أنباء بلومبرغ، فإن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أخبر سفراء روسيا حين اجتمع معهم خلف الباب المغلق في 19 يوليو/تموز، بأنه اقترح خلال لقائه بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مدينة هلسنكي حلاً لإخراج أوكرانيا من أزمتها من خلال تنظيم استفتاء استقلال جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.

© Sputnik . Valeriy Melnikov بوتين: الطريق نحو تغييرات إيجابية في العلاقات بين روسيا وأمريكا تم وضعه

وقال مصدر لـ"بلومبرغ" إن ترامب عبر لبوتين عن رجائه بألا يتحدث حول فكرة الاستفتاء في المؤتمر الصحفي عقب ختام قمة بوتين — ترامب في العاصمة الفنلندية لأنه (ترامب) يحتاج إلى وقت لبحث هذا الاقتراح.

وواجهت أوكرانيا أزمة في عام 2014، عندما تمرد سكان شبه جزيرة القرم ومنطقة دونباس على انقلاب وقع في العاصمة الأوكرانية كييف.

إلى ذلك، أفادت صحيفة "ازفستيا" الروسية بأن مصدراً في وزارة الخارجية الفنلندية قال إن قمة بوتين — ترامب التي استضافتها العاصمة الفنلندية كلفت وزارة الخارجية الفنلندية أكثر من مليون يورو.

وأكد المصدر استعداد فنلندا لتنظيم اجتماع جديد للقمة الروسية الأمريكية إذا شاءت موسكو وواشنطن ذلك.