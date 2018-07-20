بوتين ونتنياهو يبحثان الشرق الأوسط والتسوية السورية هاتفيا

أعلن المكتب الصحفي للكرملين، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، بحث في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الجمعة، الأوضاع في الشرق الأوسط مع التركيز على التسوية السورية.

© Sputnik . Mikhail Klimentiev بوتين ونتنياهو يبحثان سوريا في سياق تأمين الحدود السورية الإسرائيلية

موسكو — سبوتنيك . وجاء في بيان الكرملين : "خلال الاتصال الهاتفي، واصل رئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين ورئيس وزراء دولة إسرائيل تبادل الآراء حول الأوضاع في الشرق الأوسط مع التركيز على مسألة التسوية السورية".

وكان الرئيس بوتين أعلن خلال مؤتمر صحفي مع ترامب، أنه بعد هزيمة الإرهابيين نهائيا جنوب غربي سوريا، في ما يسمى بالمنطقة الجنوبية، يجب إحالة الأوضاع في هضبة الجولان بما يتفق تماما مع اتفاقية عام 1974 حول فصل القوات الإسرائيلية والسورية، موضحا أن ذلك سيسمح بإعادة الهدوء، واستعادة نظام وقف إطلاق النار بين سوريا وإسرائيل.

يشار إلى أنه في 11 تموز/ يوليو الجاري، التقى الرئيس بوتين برئيس وزراء إسرائيل نتنياهو، في العاصمة الروسية موسكو، وناقشا خلال اللقاء قضايا التعاون الثنائي الراهنة وجدول الأعمال الدولي، بما في ذلك التسوية الفلسطينية الإسرائيلية والأوضاع في سوريا. بحسب بيان للكرملين الروسي.