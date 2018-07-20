موسكو تستدعي سفير اليونان احتجاجا على تصريحات أثينا المتعلقة بطرد دبلوماسييها

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الجمعة 20 يوليو/ تموز، أنها استدعت السفير اليوناني في موسكو، احتجاجا على تصريحات أثينا المتعلقة بطرد الدبلوماسيين الروس.

موسكو- سبوتنيك وأعربت الخارجية الروسية، للسفير اليوناني، عن احتجاجها على التصريحات الصادرة من أثينا والمتعلقة بطرد دبلوماسيين روس منها.

© Sputnik . Aleksei Kudenko الخارجية الروسية تعتبر أن طرد الدبلوماسيين الروس من اليونان لا أساس له

وجاء في بيان الوزارة : "في الـ 20 يوليو تم استدعاء السفير المفوض فوق العادة لجمهورية اليونان في روسيا الاتحادية، أندرياس فريغاناس، والذي أعرب له عن الاحتجاج الصارم بسبب التصريحات المستمرة المعادية لروسيا من الجانب اليوناني والمتعلقة بما يدور حول طرد دبلوماسيين روسيين ومنع دخول مواطنين روسيين آخرين".

وكانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا قد أعلنت، في وقت سابق، أن إجراءات مثل طرد الدبلوماسيين الروس من اليونان لن تبقى دون عواقب.