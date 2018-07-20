قطع الأشجار الجائر يخلف أضرارا بملايين الدولارات في أكبر بلد مصدر للأخشاب

أعلن رئيس الوزراء الروسي دميتري ميدفيديف، اليوم الجمعة، أن الأضرار الناجمة عن قطع الأشجار غير المشروع في روسيا تقدر سنويا بمليارات الروبلات.

بيتروزافودسك — سبوتنيك. وقال ميدفيديف خلال اجتماع حول حماية ورعاية الغابات وتصنيع الأخشاب: "على الرغم من تناقص حصة مثل هذا القطع (غير المشروع) من الحصة القانونية، إلا أنه لا تزال هناك نتائج مؤكدة، بوجودها، في رأينا، أن هذا لا يزال بمعدلات غير كافية. وما زال الضرر كبيرا ويتم قياسه سنويا بمليارات الروبلات أي ما يعادل ملايين الدولارات".

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وشدد رئيس الوزراء الروسي أيضا على أهمية تحقيق توازن بين الاستخدام الحكيم للخشب والحفاظ على الغابات وتجديدها.

وتعد روسيا أكبر مجهز لأخشاب الغابات (للتصدير) في العالم، ويتركز على أراضيها خمس احتياط الأخشاب العالمي.

ووضعت وزارة الصناعة الروسية استراتيجية لتطوير مجمع صناعة الأخشاب حتى عام 2030، لزيادة صادرات الأخشاب بـ3.3 مرة.