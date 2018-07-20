بوتين: كأس العالم في روسيا أصبح الحدث الأكثر أهمية على المستوى العالمي

ويذكر أن بطولة كأس العالم بكرة القدم 2018، أقيمت وللمرة الأولى في تاريخها، في روسيا، وذلك في 11 مدينة روسية، وامتدت في الفترة ما بين 14 حزيران/يونيو، وحتى 15تموز/يوليو.
قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن بطولة كأس العالم 2018 في روسيا كانت حدثا هاما واسع النطاق، وتم الإعداد والتحضير لهذا الحدث لمدة ثماني سنوات، وتطلبت استثمارات جادة.
ويذكر أن بطولة كأس العالم بكرة القدم 2018، أقيمت وللمرة الأولى في تاريخها، في روسيا، وذلك في 11 مدينة روسية، وامتدت في الفترة ما بين 14 حزيران/يونيو، وحتى 15تموز/يوليو.
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