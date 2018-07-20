مركز المصالحة: إطلاق الطائرات المسيرة الهجومية يتم من مناطق سيطرة المسلحين

وقال قائد مركز المصالحة: "يدعو لقلق كبير الوضع القائم في محافظة إدلب حيث ازداد نشاط المجموعات المسلحة غير القانونية الموالية لتنظيم جبهة النصرة".
كما أكد اللواء أن هناك محاولات لتقدم المسلحين إلى شمال محافظة حمص باستخدام إرهابيين انتحاريين، وأن مواقع الجيش السوري في محافظة اللاذقية تتعرض لهجمات.
وتابع: "علاوة على ذلك، يتم إطلاق طائرات مسيرة هجومية من المناطق الخاضعة لسيطرة المسلحين، وتضطر القوات الحكومية السورية لاتخاذ تدابير مناسبة من أجل تحقيق استقرار الوضع…".
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