مركز المصالحة: إطلاق الطائرات المسيرة الهجومية يتم من مناطق سيطرة المسلحين

أكد مركز المصالحة الروسي في سوريا أنه يتم إطلاق طائرات مسيرة هجومية من المناطق الخاضعة لسيطرة المسلحين.

© Sputnik . basel shartouh اختناقا بالكلور... مقتل خبراء أجانب في إدلب جراء انفجار كيميائي قرب الحدود التركية

موسكو — سبوتنيك . أعلن قائد مركز المصالحة الروسي في سوريا، اللواء أليكسي تسيغانكوف، أن نشاط المتطرفين الموالين لتنظيم "جبهة النصرة" الإرهابي (المحظور في روسيا) في محافظة إدلب السورية تزايد، مشيرا إلى قيام المسلحين بإطلاق طائرات مسيرة هجومية من هذه المناطق.

وقال قائد مركز المصالحة: "يدعو لقلق كبير الوضع القائم في محافظة إدلب حيث ازداد نشاط المجموعات المسلحة غير القانونية الموالية لتنظيم جبهة النصرة".

كما أكد اللواء أن هناك محاولات لتقدم المسلحين إلى شمال محافظة حمص باستخدام إرهابيين انتحاريين، وأن مواقع الجيش السوري في محافظة اللاذقية تتعرض لهجمات.

وتابع: "علاوة على ذلك، يتم إطلاق طائرات مسيرة هجومية من المناطق الخاضعة لسيطرة المسلحين، وتضطر القوات الحكومية السورية لاتخاذ تدابير مناسبة من أجل تحقيق استقرار الوضع…".