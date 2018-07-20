وزير داخلية داغستان يصل إلى مكان الهجوم على الشرطة

أكدت وزارة الداخلية في جمهورية داغستان الروسية أن وزير الداخلية وصل إلى مكان الهجوم على دورية الشرطة، ويؤكد المباشرة بعملية ملاحقة المهاجمين.

© Sputnik . Evgeniya Novojenina مقتل شرطي وإصابة آخر في هجوم على دورية للشرطة في داغستان الروسية

وارتفع عدد القتلى إثر الهجوم على دورية للشرطة في بلدة كيزيليورت في داغستان جنوبي روسيا، إلى رجلي شرطة بعد وفاة الشرطي الثاني المصاب بجروح خطيرة.

وكان مصدر أمني في الجمهورية، قال لوكالة "سبوتنيك"، إن "مجهولين هاجموا دورية للشرطة، على الطريق بالقرب من مدينة كيزليورت، وإثر تبادل لإطلاق النار قتل شرطي وأصيب آخر بجروح خطيرة".

وأضاف المصدر أن المصاب توفي لاحقا متأثرا بجراحه.

ويجري البحث عن المهاجمين، فيما لم يجر التعليق رسميا على الحادث حتى الساعة.

يتبع…