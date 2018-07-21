افتتاح سباق على ارتفاع 337 مترا في برج أوستانكينو بموسكو

يقام في العاصمة الروسية موسكو، اليوم السبت 21 يوليو/تموز، السباق الدولي لتسلق السلالم أو صعود الأدَراَج في برج "أوستانكينو" التليفزيوني، والذي يمتد على ارتفاع 337 مترا، وبمشاركة رياضيين من 12 دولة .

موسكو — سبوتنيك. ويشارك في المسابقات حوالي 30 رياضي محترف، من الولايات المتحدة وبريطانيا وألمانيا وكرواتيا وأيرلندا وماليزيا وبولندا وسلوفاكيا وإيطاليا والمكسيك وجورجيا وروسيا، وسيمثل روسيا فالنتين كارزانوف، الذي فاز بالمركز الثاني للسباق الدولي لتسلق ناطحات السحاب في دبي، وهو من مدينة فلاديمير الروسية.

© Sputnik . Vladimir Vyatkin رضع يحبون إلى خط النهاية في سباق الحفاضات التاسع

وسيتعين على المشاركين في المسابقة تخطي 1704 درجة على طول السلم الحلزوني الضيق داخل البرج التلفزيوني، وذلك قبل الوصول إلى منصة المراقبة على ارتفاع 337 مترا.

وفقا للمكتب الصحفي لشبكة البث التليفزيوني والإذاعي الروسي، فإن الرقم القياسي الحالي لاجتياز برج "أوستانكينو" التليفزيوني، يعود إلى الرياضية الروسية تاتيانا شييغاس، بزمن قدره 11 دقيقة و 55 ثانية.

ويعتبر برج أوستانكينو التلفزيوني، في العاصمة الروسية موسكو، من أبرز المنشآت المعمارية في القرن الماضي، وأشهرها في روسيا وأوروبا، حيث يتجاوز ارتفاعه اليوم خمسمائة وأربعين مترا.

وكان قرار بناء البرج اتخذ في موسكو عام 1963، كوسيلة لمرسلات البث الإذاعي والتلفزيوني في عاصمة الاتحاد السوفيتي وضواحيها المترامية الأطراف والتي تعادل من حيث المساحة دولة أوروبية متوسطة الحجم. وعلى الرغم من مرور ما يزيد عن خمسين عاما على تشييده إلا أن البرج بقي أيقونة معمارية فريدة من نوعها في العالم.