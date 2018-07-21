السلاح الروسي أقوى كثيرا من الأمريكي

وأظهرت الدراسة التي أجراها موظفون سابقون في وكالة الاستخبارات المركزية وقوات العمليات الخاصة الأمريكية أن ما أبدعته روسيا من أسلحة في الفترة الأخيرة أقوى كثيرا من الأسلحة الموجودة في حوزة الدول الأخرى.

© Sputnik . Ministry of Defence of the Russian Federation أقوى بـ160 مرة من قنبلة هيروشيما... تحديد قوة رشقة صاروخية من روسيا