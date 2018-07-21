صاروخ منقطع النظير يرفع مدى "ميغ-29" إلى مستوى قياسي

ويُتوقع أن يُقبل صانع الصاروخ الجديد الذي أطلق عليه "برونيبويشيك" (خارق الدروع) في شركة "تيخماش" على تسليم الصواريخ الجديدة إلى القوات الروسية في وقت قريب.

Ministry of defence of the Russian Federation تحديد مهمة أحدث صاروخ روسي

وسيتم أولا تزويد مروحيات "كا-52" ومقاتلات "ميغ-29" بها.

ويصل المدى المُجدي للصاروخ الجديد إلى 6000 متر.

وقال مصدر في شركة "تيخماش" إن صاروخ "برونيبويشيك" يؤدي وظيفته في أي وقت من النهار والليل وفي أي ظروف جوية.

وكان فلاديمير ليبين، المدير العام لشركة "تيخماش" كشف لـ"سبوتنيك" أنه لا يوجد مثيل لصاروخ "برونيبويشيك" في روسيا، مشيرا إلى أن الصاروخ الجديد أقوى من نظيره الحالي "إس-8" بـ5 — 6 مرات.