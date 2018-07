صاروخ منقطع النظير يرفع مدى "ميغ-29" إلى مستوى قياسي

ويُتوقع أن يُقبل صانع الصاروخ الجديد الذي أطلق عليه "برونيبويشيك" (خارق الدروع) في شركة "تيخماش" على تسليم الصواريخ الجديدة إلى القوات الروسية في وقت قريب.

Ministry of defence of the Russian Federation