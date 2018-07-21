بوغدانوف يبحث مع مستشار الحريري عودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن نائب وزير الخارجية الروسي، مبعوث الرئيس الروسي الخاص إلى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ميخائيل بوغدانوف، التقى اليوم السبت مستشار رئيس الحكومة اللبنانية، جورج شعبان، بطل من الأخير.

© Sputnik . Ekaterina Chesnokova الخارجية اللبنانية: المركز الروسي لتنسيق عودة النازحين السوريين إجراء عملي متكامل

موسكو- سبوتنيك . وأفادت الخارجية في بيانها، أن الطرفين بحثا "الأوضاع الاجتماعية السياسية المترتبة في لبنان عقب الانتخابات البرلمانية في البلاد والتي جرت في أيار/مايو من العام الجاري، في إطار تشكيل حكومة لبنانية جديدة".

وأضاف البيان: "تم التطرق أيضا لمهمة توفير الظروف اللازمة لعودة اللاجئين السوريين إلى وطنهم، والبالغ عددهم نحو مليون واحد في لبنان وحده، في ظل الجهود المبذولة لتسوية الأزمة السورية في أسرع وقت".

يذكر أن روسيا أنشأت مؤخرا مركزا لاستقبال وإعادة اللاجئين السوريين إلى وطنهم.

ويعد لبنان من بين أكثر الدول في الشرق الأوسط تضرراً من أزمة تدفق النازحين السوريين على أراضيه، حيث يعاني من ضائقة اقتصادية بسبب النزوح الكبير وغياب الاستقرار السياسي، إلى جانب المشاكل الأخرى المرتبطة بالهدر المالي والفساد، الأمر الذي ينعكس على تردي الخدمات من الكهرباء والمياه وغيرها، وارتفاع أسعارها بشكل كبير كما ارتفاع أسعار السلع والخدمات الأخرى.