أول تعليق من بوتين على اقتراح تشريعي حساس

وقال بوتين في تصريحات صحفية إن اقتراح تعديل قانون التقاعد "مسألة حساسة تخص أكثرية المواطنين".

ويتضمن الاقتراح الذي أعلنه رئيس الحكومة الروسية دميتري ميدفيديف في شهر يونيو/حزيران الماضي، رفع سن التقاعد تدريجياً من 60 عاما إلى 65 عاما للرجال ومن 55 عاما إلى 63 عاما للنساء.

وقال بوتين في أول تعليق له علي هذا الاقتراح إن رفع سن التقاعد أمر لا يحلو له كما لا يحلو للغالبية الساحقة من أعضاء الحكومة.

وأشار إلى أن القرار النهائي بشأن هذه المسألة ليس موجودا بعد، مؤكدا ضرورة أن يأخذ القرار النهائي في الاعتبار جميع الآراء التي أدلى وسيدلي بها المواطنون.

ويمكن أن يظل قانون التقاعد على حاله لـ10 أعوام أخرى في نظر رئيس الدولة. ومن جهة أخرى يرى رئيس الدولة أنه لا يجوز التغافل عن مشكلات تواجه نظام التقاعد.

ومن المشكلات التي تواجه نظام التقاعد توفير الموارد المالية لصرف المعاشات لعدد متزايد من المتقاعدين.