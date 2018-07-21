الخارجية الروسية: لافروف وبومبيو يبحثان هاتفيا الوضع في سوريا

قالت وزارة الخارجية الروسية، إن الوزير سيرغي لافروف بحث مع نظيره الأمريكي مايك بومبيو، اليوم السبت، 21 يوليو/تموز، الجهود اللازمة لحل الأزمة الإنسانية في سوريا.

موسكو-سبوتنيك. وأشارت الوزارة، في بيان لها، إلى أن لافروف بحث مع بومبيو هاتفيا، الأزمة السورية وسبل التعاون في إيصال المساعدات الإنسانية إلى سوريا. وذكرت أن "الجانبين ناقشا عددا من الملفات والمسائل المتعلقة بين البلدين وفي مقدمتها سبل التعاون لإيصال المساعدات الإنسانية".

© Sputnik . Ekaterina Chesnokova لافروف يلتقي بومبيو في هلسنكي

وأضافت الوزارة: "تناول الوزيران عددا آخر من المواضيع المهمة بين البلدين ومنها قضية المواطنة الروسية المحتجزة لدى السلطات الأمنية في أمريكا بتهمة التجسس "، مؤكدة أن "لافروف أبلغ بومبيو بأن المرأة التي اعتقلت في الولايات المتحدة في اتهامات بالتجسس لحساب روسيا احتجزت بناء على اتهامات ملفقة ويجب الإفراج عنها".

كما ناقش الطرفان، الآفاق المستقبلية للعلاقات الثنائية على ضوء اللقاء الأخير والذي جمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في هلسنكي الأسبوع الماضي.

وتطرق الوزيران خلال الاتصال، إلى ملفات دولية ومنها نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية. وأشارت الوزارة إلى أن الاتصال تم بين الوزيرين بطلب من الجانب الأمريكي.