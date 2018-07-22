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11:57 22 يوليو/ تموز 2018
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    القاعدة الجوية السورية حميميم

    الدفاع الجوي الروسي يسقط طائرتين بلا طيار اقتربتا من قاعدة حميميم في سوريا

    © Sputnik . Ramil Sitdikov
    روسيا
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    أعلنت قاعدة "حميميم" الروسية، في اللاذقية غرب سوريا، أن دفاعاتها الجوية أسقطت خلال اليومين الماضيين طائرتين دون طيار مجهولتي الهوية، حاولتا الاقتراب منها.

    موسكو — سبوتنيك. وأعلن ممثل قاعدة حميميم، في بيان اليوم الأحد، 22 يوليو/ تموز، أن "طائرات دون طيار اقتربت مرتين من قاعدة حميميم في سوريا خلال العطلة وتم تدميرها بواسطة مضادات طيران".

    وصول قافلة المساعدات الإنسانية المتوجهة للغوطة الشرقية إلى مخيم الوافدين
    © Sputnik . Mohammad Maarouf
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    وجاء في البيان: "يوم السبت، 21 يوليو/ تموز 2018، في بداية الليل، رصدت وسائل الدفاع الجوي الروسية لقاعدة حميميم هدفا صغير الحجم (طائرة دون طيار) مجهولة على مسافة بعيدة، كانت تقترب إلى المنشأ العسكري الروسي. وتم تدمير الهدف بواسطة وسائل مضادة للطيران المنشورة في القاعدة الروسية. وفي صباح يوم الأحد 22 يوليو/ تموز 2018، دمرت مضادات الطيران أيضا طائرة دون طيار مجهولة المصدر".

    وكانت وزارة الدفاع الروسية أعلنت في بيان لها، أمس السبت، أن المسلحين يستمرون في نشر الطائرات دون طيار قرب قاعدة حميميم الجوية في سوريا. وقالت الوزارة إن "المسلحين في منطقة خفض التصعيد بإدلب يرفضون دخول المساعدات الإنسانية المقدمة من روسيا والسلطات السورية". وأضافت أنه تم "رصد وتدمير طائرة مسيرة أطلقت من مناطق يسيطر عليها المسلحون قرب قاعدة حميميم الجوية".

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