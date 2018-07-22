"جلاد البحر" مؤهل لأداء خدمته في البحر المتوسط

تحدث خبير عسكري عن القدرات القتالية لسفينة صاروخية هجومية جديدة انضمت قبل أيام إلى الأسطول الروسي في البحر الأسود.

وتحمل السفينة الجديدة وهي من فئة "بويان إم" اسم المدينة الروسية "فيشني فولوتشوك". ولها اسم آخر غير رسمي هو "جلاد البحر". ويسميها هكذا عالمون بقدراتها القتالية.

ويوضح الخبير العسكري فاسيلي دانديكين، وهو عقيد في الاحتياط، أن كورفيت "فيشني فولوتشوك" يحمل أسلحة الدقة العالية من بينها صواريخ "كاليبر"، ومدفع عيار 100 ملم بعيد المدى، وقطع مدفعية الدفاع الجوي.

وتمكّن هذه الأسلحة كورفيت "فيشني فولوتشوك" من أداء وظيفة الفرقاطة وهو أمر بالغ الأهمية حسب الخبير.

ويتميز كورفيت "فيشني فولوتشوك" بقدرته على الذهاب إلى البحار البعيدة وهو ما يتيح استخدامه في البحر المتوسط.

وتوجد سفن من هذا النوع في حوزة القوات البحرية الروسية في بحر البلطيق وبحر قزوين أيضا.

© Sputnik . Alexey Malgavko كورفيت "فيشني فولوتشوك"

سيرتفع عدد السفن من نوع "بويان-إم" في الأسطول الروسي في الأعوام القليلة المقبلة إلى 12 سفينة.