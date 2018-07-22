الأردن يؤكد استعداد بلاده التعاون لإعادة اللاجئين السوريين لبلدهم ويشيد بالجهد الروسي

موسكو — سبوتنيك . قالت وزارة الخارجية الروسية في بيان، مساء اليوم الأحد، إن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، ناقش مع نظيره الأردني، أيمن الصفدي، الوضع في سوريا وإجلاء متطوعي منظمة الخوذ البيضاء من هناك.

وقال البيان إن "الجانبان ركزا على تحسين الوضع في الشرق الأوسط، خصوصا في سوريا، في ضوء عملية مكافحة الإرهاب الناجحة والجارية في جنوب غربي البلاد".

وأضاف البيان أن "الصفدي أبلغ لافروف بوصول أعضاء ما يعرف بمنظمة الخوذ البيضاء إلى الأردن، والذين سيتوجهون، بعد إقامة وجيزة، إلى عدد من الدول الغربية.

وقالت وزارة الخارجية الروسية، إن الوزير الصفدي، عبر لنظيره الروسي، سيرغي لافروف، عن استعداد بلاده للتعاون فيما يتعلق بإعادة اللاجئين السوريين إلى بلادهم.

وقال بيان للخارجية الروسية إن "الصفدي أشاد بجهود روسيا لتسهيل عود اللاجئين السوريين، بما في ذلك عبر الأردن، إلى بلدهم، مشيرا إلى استعداد عمان التام للتعاون لحل المشكلات في ذلك الصدد".