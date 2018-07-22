الروس يحصدون جميع الميداليات الذهبية في بطولة العالم للناشئين للسباحة المتزام

فاز ممثلو روسيا، بميداليتين ذهبيتين في بطولة العالم للناشئين للسباحة المتزامنة، والتي انتهت اليوم الأحد 22 يوليو/تموز، في بودابست.

موسكو- سبوتنيك. هذا وفازت ألينا مانتولنكو وميخائيل فاسيلييف، ببرنامج الثنائيات المختلطة. الفضة كانت من نصيب ممثلي الصين، والبرونز لليابانيين.

© AP Photo / Chris Carlson سلطات جنيف تمنع المسلمات من السباحة

وفي المجموعات، فازت بالذهبية، كريستينا تاغانكينا، كسينيا لادنايا، إليزافيتا مينايفا، فاليريا نيستروفا، أنطونينا بازلوف، أرينا جافورونكوفا، بولينا سولوفيوفا، تاتيانا غايداي، كيرا سنيزارينكو وميلينا ماريتيش. أما المركز الثاني فكان من نصيب الأوكرانيات، والثالث لليابانيات.

في وقت سابق من البطولة، فاز ممثلو روسيا بـ7 ميداليات ذهبية. وبالتالي وفقا لنتائج البطولة، فقد كانت جميع الجوائز القيمة من نصيب الفريق الروسي.