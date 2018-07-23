اتهام موظف بمركز بحوث روسية بنقل معلومات سرية لإحدى دول "الناتو"

وجهت وكالات إنفاذ القانون الروسية، إلى موظف بمعهد البحوث المركزي للهندسة الميكانيكية، يدعى فيكتور كوديافتسيف، تهمة نقل معلومات سرية حول تقنيات تطوير طائرات تفوق سرعة الصوت إلى أحدى دول حلف شمال الأطلسي "الناتو".

موسكو — سبوتنيك. ونقلت صحيفة "كوميرسانت" الروسية، عن مصادر لها: "وجهت وكالات إنفاذ القانون، للسيد كودريافتسيف، تهمة نقل معلومات سرية حول التقنيات المستخدمة في تطوير طائرات تفوق سرعتها سرعة الصوت، إلى احدى دول حلف الأطلسي".

وذكر المتحدث، أنه تم تقديم هذه المعلومات لدراستها من قبل أجهزة الأمن الخاصة التابعة لحلف الناتو".

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وفي وقت سابق، ذكرت محطة إذاعة "غوفوريت موسكفا"، على موقعها الإلكتروني، نقلا عن عضو لجنة المراقبة العامة الروسية، يفغيني إنكييفا، قولها، أن الموظف في معهد البحوث المركزي للهندسة الميكانيكية، فيكتور كودريافتسيف والبالغ من العمر 74 عاما، معتقل في سجن التحقيق "ليفورتوفو"، بتهمة الخيانة.

وصرح مدير المكتب الصحفي لوكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، فلاديمير أوستيمينكو، لوكالة "سبوتنيك"، أنه جرى اعتقال "كودريافتسيف" بالفعل.

وأفاد مصدر في صناعة الصواريخ والفضاء الروسية، لوكالة "سبوتنيك"، أن عمليات بحث يجريها معهد البحوث المركزي للهندسة الميكانيكية، وذلك في إطار قضية خيانة الدولة.

بالإضافة إلى ذلك ، بدأ البحث في مكتب مدير مركز البحوث والتحليل في مؤسسة الصواريخ والفضاء المتحدة، دميتري بايسون، كونه شخص على دراية بالمشتبه به.

في وقت لاحق، ذكرت وكالة الفضاء الروسية "روسكوسموس"، أن مديرها العام ، دميتري روغوزين، أمر بتوفير أقصى قدر من المساعدة للتحقيق.