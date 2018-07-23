جهاز الأمن الفيدرالي الروسي يعترض قناة تهريب أسلحة من أوروبا إلى روسيا

أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي عن تنفيذ عملية مشتركة مع وزارة الداخلية والحرس الوطني لاعتراض قناة تهريب للأسلحة النارية من دول الاتحاد الأوروبي إلى الأراضي الروسية.

وجاء في بيان جهاز الأمن "أحبط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، بالاشتراك مع وزارة الداخلية الروسية والحرس الوطني نشاط جماعة إجرامية من سكان موسكو وسانت بطرسبورغ وياروسلافل، متورطة في تنظيم قناة تهريب للأسلحة النارية من دول الاتحاد الأوروبي إلى روسيا".

© Sputnik . Igor Zarembo جهاز الأمن الفدرالي في القرم: القوى الأمنية الروسية تجابه مخربين يدربهم حلف الناتو

وضبطت السلطات الروسية لدى المحتجزين 380 سلاحا ناريا محلي وأجنبي الصنع، إضافة إلى مدفع هاون من عيار 45 ملم وقاذفة قنابل يدوية من طراز "آ جي إس-17" وجهاز ناسف و15 قنبلة يدوية وأكثر من 4500 ذخيرة من عيارات مختلفة وأدوات لكتم الصوت وعدد كبير من قطع الغيار الأساسية وملحقات للأسلحة النارية.

وأكد جهاز الأمن الفيدرالي وقف نشاط ورشتين لتحديث الأسلحة النارية وصنع الذخيرة.