صحفي "فوكس نيوز" يقضي إجازته في روسيا بعد لقائه بوتين

ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية بأن صحفي قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، كريس والاس، بعد إجرائه لقاء صحفيا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد ذهب مع أسرته إلى روسيا لقضاء عطلته.

الصحفي الأمريكي الذي تحدث عن زيارته لروسيا واتخاذه قرار السفر، قال: "فكرت لما لا أذهب إلى روسيا"، في سؤال حول اتخاذه لهذا القرار.

وتابع قائلا: "زرت موسكو وسانت بطرسبورغ مع عائلتي، وقد تعرف عليّ بعض السكان".

© Sputnik . Valeriy Melnikov بوتين: الجهود لعزل روسيا فشلت

لم يكن هناك أي علامات أو شيء يوحي بعدم الاستقرار أو عدم الراحة، لا يوجد شيء من هذا القبيل.

يذكر بأن الرئيسين الأمريكي والروسي عقدا لقاء في 16 يوليو/تموز، في هلسنكي، تم فيه مناقشة العلاقات الثنائية بين البلدين بالإضافة للقضايا العالمية.

وقد أجرى كلا الرئيسين مقابلات مع مذيعي القناة الأمريكية، كريس والاس وشون هانيتي، عقب انتهاء اجتماع القمة.