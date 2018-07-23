روسيا ترصد خرقين لنظام وقف العمليات القتالية في سوريا خلال الـ 24 الساعة الأخيرة

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن الوضع العملياتي في مناطق خفض التصعيد في سوريا ما زال يتميز بالاستقرار.

موسكو-سبوتنيك. وقالت الوزارة في نشرتها الإعلامية على موقعها الرسمي: "رصد الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا خلال الـ 24 الساعة الأخيرة خرقين، بينما لم يرصد الجانب التركي شيئا".

وأضافت الوزارة في نشرتها أن " الوضع في مناطق خفض التصعيد في سوريا يتميز بالاستقرار، فقد رصد الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا خلال الـ24 الساعة الأخيرة خرقين في محافظة اللاذقية، بينما لم يرصد الجانب التركي شيئا.

وجاء في النشرة أيضا أن مركز المصالحة الروسي خلال الـ24 الساعة الأخيرة نفذ عملية إنسانية واحدة تم من خلالهما إيصال 650 سلة غذائية يبلغ وزنها الإجمالي 2.8 طن إلى بلدة حطلة بريف دير الزور.

© Sputnik . Dmitry Vinogradov روسيا ترصد 7 خروقات لنظام وقف العمليات القتالية في سوريا

وبشكل عام تم تنفيذ 1872 عملية إنسانية ويبلغ إجمالي وزن الشحنات الإنسانية التي تم توزيعها على للسكان 2810.66 طن.

كما أنه تم خلال الـ24 الساعة الأخيرة تقديم الإسعافات والخدمات الطبية لــ 10 أشخاص.

وبذلك بلغ إجمالي عدد السكان الذين حصلوا علي هذه الإسعافات والخدمات الطبية 86011 شخصا.

وخلال الــ 24 الساعة الماضية لم يتم توقيع أي اتفاقيات حول انضمام مراكز سكنية جديدة إلى نظام وقف العمليات العسكرية، ولذلك ما زال عدد المراكز السكنية المنضمة إلى هذا النظام يبلغ حاليا 2518 مركزا.

ولم يتغير عدد الفصائل المسلحة التي أعلنت عن قبولها بتنفيذ شروط وقف الأعمال القتالية وهو 234 فصيلا.