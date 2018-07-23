وزيرا الطاقة الروسي والإيراني يبحثان التعاون في إطار "أوبك+"

أعلنت وزارة الطاقة الروسية في بيان لها، اليوم الاثنين، أن وزير الطاقة الروسي، ألكسندر نوفاك، بحث في لقاء مع وزير النفط الإيراني، بيجان زنغنه، عددا من القضايا بما فيها التعاون في إطار "أوبك+".