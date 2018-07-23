بوتين يبحث مع لوكاشينكو ونزاربايف آفاق الاتحاد الاقتصادي الأوراسي

موسكو — سبوتنيك. وجاء في بيان الكرملين: "خلال محادثة هاتفية ناقش الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مع رئيس جمهورية بيلاروس ألكسندر لوكاشينكو بعض جوانب أنشطة الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، وكذلك القضايا الدولية".



© AFP 2018 / ATTA KENARE إيران تدخل الاتحاد الأوراسي بمنطقة تجارية حرة

وفي سياق متصل، أفاد الكرملين أن الرئيس فلاديمير بوتين بحث مع رئيس كازاخستان نور سلطان نزاربايف، سبل التعاون في إطار الاتحاد الاقتصادي الأوراسي وسير الإعداد لتنظيم قمة بحر قزوين.وجاء في بيان الكرملين: "جرى اتصال هاتفي بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ورئيس جمهورية كازاخستان نور سلطان نزاربايف. وتم بحث بعض القضايا الخاصة بمواصلة تطوير التعاون في إطار الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، فضلا عن الاستعدادات لقمة قزوين المزمع عقدها في مدينة "أكتاو"، في الخامس من شهر آب/أغسطس المقبل".كما تبادل الرئيسان وجهات النظر حول عدد من قضايا الساعة المدرجة في جدول الأعمال الدولي.يذكر أيضا أن الرئيس نزاربايف هنأ بوتين على النجاح في إجراء كأس العالم لكرة القدم في روسيا.