تسجيل
17:01 23 يوليو/ تموز 2018
مباشر
    بحث
    الخوذ البيضاء في سوريا

    خبير روسي: "الخوذ البيضاء" كانت تمول وتدار من قبل الاستخبارات البريطانية والأمريكية

    © AP Photo /
    روسيا
    انسخ الرابط
    0 10

    يقول فلاديمير فيتين، خبير المعهد الروسي للدراسات الاستراتيجية في حديث لـ"سبوتنيك"، لقد رأينا بوضوح ونعرف حق المعرفة بأن العروض المفبركة والمسرحيات التي نظمتها منظمة "الخوذ البيضاء" كانت تمول وتدار من قبل وكالات الاستخبارات البريطانية والأمريكية، وهم الآن يريدون إخراجهم على وجه السرعة حتى لا يتم القبض عليهم من قبل الجيش السوري.

    وأضاف فيتين "يضطرون للاعتراف بأن أشرطة الفيديو الخاصة بهم لم تكن حقيقية بل كانت ببساطة مفبركة. ولذلك، فقد قرر مشغلوهم سحب البعض منهم من منطقة الخطر، وترك جزء آخر منهم في المناطق التي لا تزال تتواجد فيها جيوب إرهابية، كما هو الحال في إدلب. وهناك، لن يتوانوا عن تنظيم استفزازات جديدة إذا أتاحت لهم الفرصة، وهذا بحد ذاته من اختصاصهم.

    بدوره، يقول الخبير العسكري والاستراتيجي العميد الدكتور أمين حطيط في حديث لوكالة "سبوتنيك" إنه  بات واضحا بعد الذي حصل بالأمس من إجلاء لما سمي عصابة الخوذ البيضاء، بات واضحا أن هذه العصابة منتج غربي بكامل المعنى وأن لها وظيفة أساسية وهي تهيئة البيئة وانتاج الدليل الذي يبرر أي عدوان ترتكبه الولايات المتحدة وبمشاركة فرنسية وبريطانية ضد سوريا.

    الخوذ البيضاء، الغوطة الشرقية، 12 فبراير/شباط 2018
    © AFP 2018 / ABDULMONAM EASSA
    مفتي سوريا: "الخوذ البيضاء" تضم كيميائيين من مجرمي الحرب

    إجلاء هؤلاء وبالشكل الذي حصل البارحة تبين أنه: إجلاء أم لطفلها وإجلاء متبوع لتابع، وبالتالي كل ما كان يحصل وما كنا نقوله عن هذه المنظمة تأكد البارحة عندما تبينت ثلاثة عناصر رئيسية في هذا الموضوع:

    الأول: أن المنظمة أنشأت بقرار بريطاني ورعاية  أمريكية

    الثاني: تم تدريب المنظمة في معسكرات إسرائيل لمدة ثلاثة أشهر قبل نقلها للداخل السوري.

    الثالث: كانت المنظمة مكلفة بإنتاج الأدلة المفبركة والملفقة بتوجيه من المخابرات البريطانية والأمريكية، من أجل تبرير عمل عسكري عدواني ضد سوريا.

    منظمة "الخوذ البيضاء" التي يفترض أنها منظمة إنسانية تلتزم بحماية السكان المسالمين في سوريا، وتقف على الحياد السياسي ولا تنخرط في الأعمال القتالية المسلحة، بدأت بشكل متزايد في الظهور على أشرطة فيديو تصور أعضاء الخوذ البيضاء وهم يقومون بعمليات إنقاذ وهمية للأطفال من تحت الأنقاض، ويضعوا الماكياج على وجوه الضحايا وملابسهم بهدف إيهام الرأي العام بتعرضهم لهجمات بأسلحة كيميائية، ثم يملون عليهم ما يجب أن يتحدثوا به أمام الكاميرات والصحفيين.

    انظر أيضا:

    خروج 1500 مسلح من ريف درعا عبر معبر أم باطنة باتجاه إدلب
    بالفيديو... شهادات مروعة عن تعذيب مسلحين تركستانيين وطاجيك لمختطفي اشتبرق في إدلب
    اختناقا بالكلور... مقتل خبراء أجانب في إدلب جراء انفجار كيميائي قرب الحدود التركية
    بالصور... المسلحون ينقضون اتفاق إدلب واحتجاز 850 مدنيا من أهالي كفريا والفوعة
    الكلمات الدلالية:
    أخبار العالم, منظمة الخوذ البيضاء, سوريا, روسيا
    معايير المجتمعنقاش
    التعليق بواسطة Facebookالتعليق بواسطة Sputnik

    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار

    مولتيميديا

    صورة بعنوان Stars over Sacred Mongolian Ovoo للمصور كيكيجي جاو
    قائمة الأعمال المشاركة في مسابقة التصوير الفلكي لعام 2018
    لا تلعب بالنار!
    روحاني لترامب: لا تلعب بالنار!
    أفضل اللاعبين في بطولة كأس العالم روسيا - 2018
    أفضل اللاعبين في بطولة كأس العالم "روسيا 2018"
    تسجيل
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    ضغطك على زر "تسجيل" يعني موافقتك على معالجة بياناتك الشخصية وقبولك سياسة الخصوصية.
    استعادة كلمة السر
    captcha
    دخولسياسة الخصوصية
    تسجيل
    هل لديك ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    نعملا
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    لا يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    تسجيل
    avatar

    أهلا بكم, !

    دخول
    يوجد لدي ملف شخصي على arabic.sputniknews.com
    حذف الملف الشخصي
    هل حقا تريد حذف حسابك من موقع arabic.sputniknews.com؟
    نعملا
    تم حذف حسابك. ولكن يمكنك استعادة الحساب خلال 30 يوما، عبر اتباع الرابط الموجود في الرسالة التي أرسلت إلى بريدك الإكتروني
    إغلاق
    معايير المجتمع

    إن تسجيل وترخيص مستخدمي موقع "سبوتنيك" عبر حسابات الفيسبوك أو شبكات اجتماعية أخرى يشير إلى قبولهم لقواعد الموقع. يتوجب على المستخدمين الالتزام بالقوانين المحلية والدولية، واحترام المشاركين الآخرين في النقاش، والقراء والأشخاص الذين يتم ذكرهم في المنشور.

    إدارة الموقع لها الحق في أن تحذف التعليقات التي تحتوي على لغات تختلف عن لغة غالبية محتوى الموقع. لدى كافة مواقع sputniknews.com باللغات المختلفة حق تحرير التعليقات.

    يتم حذف تعليق المستخدم في الحالات الآتية:

    • إذا كان التعليق لا يتفق مع محتوى المنشور.
    • إذا كان التعليق يحرض على الكراهية والتمييز العنصري أو العرقي أو الجنسي أو الديني أو الاجتماعي، أو ينتهك حقوق الأقليات.
    • إذا كان التعليق ينتهك حقوق الأقليات، ويسبب لهم الأذى بأي شكل من الأشكال، بما في ذلك الإساءة المعنوية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على أفكار ذات طبيعة متطرفة أو تدعو إلى أنشطة أخرى غير قانونية.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو تهديدات موجهة للمستخدمين الآخرين، أو للمنظمات بصورة تسيء إلى سمعة رجال الأعمال أو الموظفين فيها وتقلل من كرامتهم.
    • إذا كان التعليق يحتوي على شتائم أو رسائل تعبّر عن عدم الاحترام لموقع "سبوتنيك".
    • إذا كان محتوى التعليق ينتهك الخصوصية، بحيث ينشر بيانات شخصية لأطراف ثالثة دون موافقة هذه الأطراف، أو ينتهك خصوصية المراسلة.
    • إذا كان التعليق يحتوي على مشاهد عنف أو سوء المعاملة والقسوة تجاه الحيوانات.
    • إذا كان التعليق يحتوي على معلومات حول كيفية الانتحار والتحريض عليه.
    • إذا كان التعليق يهدف إلى إعلان تجاري، أو الترويج لإعلان سياسي غير لائق أو غير قانوني، أو أي مصادر أخرى على الإنترنت يكون محتواها ما تم ذكره أعلاه.
    • إذا كان محتوى التعليق يروّج لمنتجات أو خدمات لأطراف ثالثة دون علم هذه الأطراف.
    • إذا كان التعليق يحتوي على لغة فظة أو ألفاظ نابية أو تلميحات من مشتقات تلك الألفاظ.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل بريد إلكتروني غير مرغوب فيها، وخدمات بريدية جماعية تروّج لخطط الثراء السريع.
    • إذا كان التعليق يروّج لاستخدام المواد المخدرة وغيرها من العقاقير، ويحتوي على معلومات عن منتجاتها وكيفية استخدامها.
    • إذا كان التعليق يحتوي على وصلات لفيروسات أو برمجيات خبيثة ومضرة.
    • إذا كان التعليق جزءاً من عمل منظم ينطوي على كميات كبيرة من التعليقات ذات محتوى واحد.
    • إذا كان التعليق يحتوي على رسائل غير مفهومة وغير ذات صلة.
    • إذا كان التعليق ينتهك الأدب وأصول المعاملة مظهراً بذلك أي شكل من أشكال السلوك العدواني أو المهين.
    • إذا كان التعليق لا يتقيد بالقواعد الأساسية للغة الإنجليزية (العربية)، على سبيل المثال: الكتابة (باللغة العامية) بالأحرف الكبيرة أو عدم تقسيم المكتوب إلى جمل.

    إدارة الموقع تملك الحق في أن تحظر دخول المستخدم إلى صفحة الموقع، أو حذف حسابه دون إشعاره، وذلك إذا انتهك المستخدم أو بدر منه سلوك دلّ على انتهاكه لما تم ذكره من القواعد أعلاه.

    بإمكان المستخدمين معالجة حساباتهم أو إعادة تشغيلها عبر الاتصال بالمشرفين على الموقع moderator.arabic@sputniknews.com

    يجب أن تحتوي الرسالة على التالي:

    • الموضوع – استعادة الحساب/ إعادة التشغيل.
    • هوية المستخدم.
    • ذكر الأسباب وتفسير التصرفات التي أدت إلى انتهاك القواعد المذكورة أعلاه، مما اضطر إدارة الموقع إلى حظر المستخدم.

    إذا قدَّرَالمشرفون على الموقع أنه يمكن استعادة الحساب/ إعادة تشغيله، فسيتم فعل ذلك.

    في حالة حظر حساب المستخدم مرة ثانية نتيجة للإنتهاكات المتكررة للقواعد المذكورة أعلاه، فلن يتم إعادة تشغيل أو فتح الحساب مرة أخرى.

    للتواصل مع المشرفين على الموقع، أرسل رسالتك على العنوان التالي:moderator.arabic@sputniknews.com

    دخول
    تسجيلهل نسيت كلمة السر؟سياسة الخصوصية
    أوك
    تنبيهات موقع "سبوتنيك"

    تابع أخبار "سبوتنيك" من متصفحك

    الاشتراكعدم الاشتراك