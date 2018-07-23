شركة "روس غيولوغيا" توقع اتفاقا مع السودان للتنقيب في جرف البحر الأحمر

أعلنت شركة "روس غيولوغيا" الروسية للمسح الجيولوجي عن توقيع اتفاق مع السودان للتنقيب في القطاع 15 في جرف البحر الأحمر.

موسكو — سبوتنيك. وقالت الشركة في بيان: "تم خلال الاجتماع مناقشة نتائج العمل وفق العقد الحكومي المبرم مع وزارة المعادن السودانية حول وضع خريطة للموارد المعدنية للبلاد، بالإضافة لاستكشاف وتطوير "القطاع 15" في جرف البحر الأحمر.

وتم توقيع الاتفاقية مع وزير النفط والغاز لجمهورية السودان".

وكان وزير المعادن السوداني محمد أحمد علي، قد صرح اليوم، أن الرئيس السوداني عمر البشير ناقش مع الوزير الروسي للموارد الطبيعية دميتري كوبيلكين، مشروع إنشاء مصفاة للنفط على البحر الأحمر.

وقال الوزير علي، اليوم الاثنين، في تصريحات صحفية، عقب لقاء الوزير الروسي بالرئيس السوداني في الخرطوم، إن "زيارة وزير الموارد الطبيعية والبيئة الروسي إلى الخرطوم، بدأت بلقاء كبير مع الرئيس البشير".

ومن جهته، قال وزير الموارد الطبيعية والبيئة الروسي، في تصريحات صحفية، إنه "ناقش مع الرئيس البشير، قضايا التنقيب عن المعادن والنفط والغاز"، مشيرا إلى أن "اللقاء كان إيجابيا".

وكشف الوزير الروسي، أنه

يجري الإعداد لاجتماعات اللجنة الوزارية المشتركة بين البلدين في منتصف أيلول/ سبتمبر المقبل في موسكو.