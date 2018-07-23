وزير روسي: روسيا والسودان يحضران لاجتماع اللجنة الوزارية في موسكو

أعلن وزير البيئة والموارد الطبيعية الروسي، دميتري كابيلكين، اليوم الإثنين، عن تحضير روسيا والسودان لاجتماع اللجنة الوزارية المشتركة الذي سيعقد في منتصف أيلول/ سبتمبر 2018 في موسكو.

موسكو — سبوتنيك. وقال الوزير للصحفيين: "يجري التحضير للقاء اللجنة الوزارية المشتركة بين البلدين منتصف أيلول/ سبتمبر العام الجاري".

يذكر أن وزير البيئة والموارد الطبيعية الروسي دميتري كابيلكين، وصل إلى الخرطوم اليوم الإثنين، لعقد لقاءات مع مسؤولين سودانيين.

وكانت وزارة الموارد الطبيعية الروسية قد أوعزت عام 2017، بإجراء دراسة حول مجمع المواد المعدنية والمواد الخام في السودان من أجل تقييم إمكانيات زيادة التعاون في التنقيب عن المعادن واستكشافها واستخراجها. من جانبه أكد وزير البيئة الروسي السابق، سيرغي دونسكوي، أن روسيا والسودان يملكان آفاق جيدة للتعاون في مجال المواد الباطنية.

ووقعت روسيا والسودان عام 2017 اتفاق تعاون حول الطاقة النووية السلمية، وكذلك اتفاقات امتياز لتعدين الذهب بين شركة "إم انفيست" ووزارة الموارد المعدنية في السودان.