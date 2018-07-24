روسيا ترصد 8 خروقات لنظام وقف العمليات القتالية في سوريا

موسكو — سبوتنيك. وقالت الوزارة في نشرتها الإعلامية على موقعها الرسمي: "رصد الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا خلال الـ 24 الساعة الأخيرة 8 خروقات، بينما لم يرصد الجانب التركي شيئا قط.

وأضافت الوزارة في نشرتها اليومية أن "الوضع في مناطق خفض التصعيد في سوريا يتميز بالاستقرار، فقد رصد الجانب الروسي في لجنة الهدنة الروسية التركية في سوريا خلال الـ24 الساعة الأخيرة 8 خروقات في محافظتي اللاذقية (4) وحلب (4)، بينما لم يرصد الجانب التركي شيئا قط.



© Sputnik . Dmitry Vinogradov روسيا ترصد 7 خروقات لنظام وقف العمليات القتالية في سوريا

وأشارت النشرة أيضا إلى العمليات الإنسانية التي نفذها مركز المصالحة الروسي، التي بلغت 1872 عملية إنسانية بوزن إجمالي وصل إلى 2810.66 طن.كما تم خلال الـ24 الساعة الأخيرة تقديم الإسعافات والخدمات الطبية لــ 43 شخصا. وبذلك بلغ إجمالي عدد السكان الذين حصلوا على هذه الإسعافات والخدمات الطبية 86002 شخص.وخلال الــ 24 الساعة الماضية لم يتم توقيع أي اتفاقيات حول انضمام مراكز سكنية جديدة إلى نظام وقف العمليات العسكرية. ولذلك ما زال عدد المراكز السكنية المنضمة إلى هذا النظام يبلغ حاليا 2518 مركزا.ولم يتغير عدد الفصائل المسلحة التي أعلنت عن قبولها بتنفيذ شروط وقف الأعمال القتالية وهو 234 فصيلا.