بوتين يعرب عن الاستعداد لمساعدة اليونان في تجاوز آثار حرائق الغابات

أرسل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء 24 تموز/يوليو، برقية تعزية إلى الرئيس اليوناني بروكوبيس باولوبولوس ورئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس، بسبب الآثار الكارثية، التي تسببت بها حرائق الغابات في اليونان، معربا فيها عن استعداد موسكو لتقديم المساعدة لتجاوز آثار الكارثة.

موسكو — سبوتنيك. وجاء في بيان للكرملين: "أرسل الرئيس الروسي بوتين إلى رئيس الجمهورية اليونانية باولوبولوس ورئيس الحكومة اليونانية تسيبراس برقية يعرب فيها عن تعازيه بسبب الآثار المأساوية لحرائق الغابات التي غطت الكثير من المناطق اليونانية".



© AP Photo / Jeff Chiu الاتحاد الأوروبي يستجيب لطلب اليونان المساعدة في إخماد حرائق الغابات

وأضاف البيان: "أعرب الرئيس الروسي عن الاستعداد لتقديم المساعدة اللازمة لتجاوز آثار الكارثة الطبيعية".

والجدير بالذكر أن حرائق الغابات غالبا ما تحدث في اليونان في فصل الصيف. وفي عام 2017، فرضت الحكومة اليونانية نظام الطوارئ في عدد من مناطق البلاد.