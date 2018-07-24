بوتين يزور جنوب أفريقيا الشهر الجاري للمشاركة في قمة "بريكس"

يزور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الشهر الجاري، جنوب أفريقيا، للمشاركة في قمة "بريكس"، وذلك بحسب ما أعلن الكرملين.

موسكو- سبوتنيك. وذكر المكتب الصحفي للكرملين، اليوم الثلاثاء 24 يوليو/ تموز، أن الرئيس الروسي سيتوجه بزيارة يومي 26 و27 تموز الجاري إلى جنوب أفريقيا للمشاركة في القمة العاشرة لمنظمة "بريكس".

© Sputnik . Alexey Kudenko وزير روسي: قادة بريكس في القمة العاشرة يناقشون الحرب الأمريكية الصينية التجارية

و"بريكس" هي رابطة تضم خمس اقتصادات نامية، هي البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا، والتي تضم أكثر من ثلث سكان العالم.

وجاء في بيان الكرملين: "في 26 و27 تموز/يوليو، يزور رئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين جمهورية جنوب أفريقيا للمشاركة في القمة العاشرة لبريكس".

ويبلغ إجمالي عدد السكان في دول "بريكس" 2.83 مليار نسمة، ما يشكل 42% من سكان العالم. وتحتل دول "بريكس" 26% من مساحة الأراضي في العالم، وهي تسهم بحوالي 22% من إجمالي الناتج العالمي، وتمتلك احتياطيا نقديا يفوق 4 تريليون دولار.