بوتين يزور جنوب أفريقيا الشهر الجاري للمشاركة في قمة "بريكس"

موسكو- سبوتنيك. وذكر المكتب الصحفي للكرملين، اليوم الثلاثاء 24 يوليو/ تموز، أن الرئيس الروسي سيتوجه بزيارة يومي 26 و27 تموز الجاري إلى جنوب أفريقيا للمشاركة في القمة العاشرة لمنظمة "بريكس".
وجاء في بيان الكرملين: "في 26 و27 تموز/يوليو، يزور رئيس روسيا الاتحادية فلاديمير بوتين جمهورية جنوب أفريقيا للمشاركة في القمة العاشرة لبريكس".
ويبلغ إجمالي عدد السكان في دول "بريكس" 2.83 مليار نسمة، ما يشكل 42% من سكان العالم. وتحتل دول "بريكس" 26% من مساحة الأراضي في العالم، وهي تسهم بحوالي 22% من إجمالي الناتج العالمي، وتمتلك احتياطيا نقديا يفوق 4 تريليون دولار.
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