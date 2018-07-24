شركة طيران روسية توقف رحلاتها إلى طهران

أفادت بيانات الوكالة الفيدرالية الروسية للطيران "روس أفياتسيا"، اليوم الثلاثاء 24 تموز/يوليو، أن شركة الطيران "إس 7" أوقفت رحلاتها من موسكو وسان بطرسبرغ إلى طهران.

موسكو — سبوتنيك. وجاء في بيانات الوكالة أن الشركة سحبت ترخيصا كان يسمح لها بالقيام بالرحلات المنتظمة.



© Sputnik . Alexandr Kryazhev أول شركة طيران روسية تعيد تشغيل مكتبها بالقاهرة

وبدأت شركة "إس 7" رحلاتها الجوية إلى طهران، في حزيران /يونيو 2017، وفق برنامج تقوم في إطاره الشركة بتسيير رحلتين في الأسبوع، وذلك من مطار "دوموديدوفو" في موسكو.

تجدر الإشارة إلى أن "إس 7" تعتبر أكبر مجموعة شركات طيران روسية خاصة. وتتألف من شركتين، هما "سيبير" و"غلوبوس". وقد زادت "سيبير" خلال النصف الأول من عام 2018، عدد ركابها بنسبة 17.2% إلى 5.2 مليون راكب، بينما قلصت "غلوبوس" عدد ركابها بنسبة 5.6% إلى 1.95 مليون راكب.