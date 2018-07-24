أوشاكوف: بوتين لا يعتزم المشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر

موسكو — سبوتنيك. وصرح أوشاكوف أن الرئيس فلاديمير بوتين، لا يعتزم المشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، في سبتمبر/ أيلول، من هذا العام.
وأضاف أوشاكوف للصحفيين "لا، هذه الرحلة غير مقررة بعد".
وتعقد الدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في 18 سبتمبر/ أيلول.
هذا وأعلن الكرملين، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، سيتوجه بزيارة إلى جنوب إفريقيا، يومي 26 و27 يوليو/ تموز الجاري، للمشاركة في قمة مجموعة "بريكس" العاشرة.
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