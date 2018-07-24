أوشاكوف: بوتين لا يعتزم المشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر

قال يوري أوشاكوف، مساعد الرئيس الروسي، اليوم الثلاثاء، إن الرئيس بوتين لا يعتزم المشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة.

© Sputnik . Sergey Guneev أوشاكوف: بوتين يلتقي أردوغان على هامش "بريكس" لبحث التسوية السورية

موسكو — سبوتنيك. وصرح أوشاكوف أن الرئيس فلاديمير بوتين، لا يعتزم المشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، في سبتمبر/ أيلول، من هذا العام.

وأضاف أوشاكوف للصحفيين "لا، هذه الرحلة غير مقررة بعد".

وتعقد الدورة الثالثة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في 18 سبتمبر/ أيلول.

هذا وأعلن الكرملين، في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، سيتوجه بزيارة إلى جنوب إفريقيا، يومي 26 و27 يوليو/ تموز الجاري، للمشاركة في قمة مجموعة "بريكس" العاشرة.