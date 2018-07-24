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17:12 24 يوليو/ تموز 2018
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    عرض أفلام في المركز رشاد الشوا الثقافي بمدينة غزة ضمن فعاليات مهرجان السجادة الحمراء

    أفلام عربية على شاشات روسيا الكبرى

    © AFP 2018 / MOHAMMED ABED
    روسيا
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    تنطلق فعاليات مهرجان "سينما الشرق العربي" في مدينتي موسكو وسان بطرسبورغ يومي 10 و11 آب/ أغسطس، على التوالي وتستمر لمدة 3 أيام حتى 12 و13 آب/ أغسطس من الشهر المقبل.

    ويعطي المهرجان مساحة واسعة للمتابعين للاطلاع على أبرز الأعمال السينمائية العربية، حيث سيتم عرض 3 أفلام ضمن فعالياته.

    ففي اليوم الأول سيتم عرض فيلم بعنوان "حادثة النيل هيلتون" للمخرج السويدي من أصل مصري طارق صالح والذي منع عرضه في دور السينما المصرية. وهو من إنتاج مشترك شاركت فيه ثلاث دول هي السويد وألمانيا والدنمارك. ويتطرق الفيلم الى عدة قضايا أهمها الأحداث التي مرت بها مصر قبيل اندلاع ثورة عام 2011. وفاز الفيلم بجائزة "أفضل فيلم أجنبي" في مهرجان ساندانس الأميركي للسينما لعام 2017.

    وفي اليوم الثاني يتم عرض فيلم الدراما الفلسطيني "واجب" من إخراج آن ماري جاسر، وبطولة محمد بكري وصالح بكري. وتدور أحداثه حول مهندس معماري عائد من إيطاليا، إلى الناصرة لحضور حفل زفاف أخته. وخلال التحضيرات للعرس يصر الأب، ضمن مفهوم الواجب بالتقليد الاجتماعي، على تسليم بطاقات الدعوة لحفل الزفاف إلى كل الأصدقاء والأقارب بنفسه مع إبنه. ويسلط الفيلم الضوء على الخلافات بين وجهات النظر وطباع كل من الاب والابن، فضلا عن صورة الحياة اليومية في الناصرة مع تلك الزيارات التي يقومان بها لأسر مختلفة وطوافهما في شوارعها. وتم عرض فيلم الدراما الفلسطيني في قسم السينما العالمية المعاصرة في مهرجان تورونتو السينمائي الدولي لعام 2017 ورشح لجوائز الأوسكار لعام 2018، وفاز بجائزة أفضل سيناريو وأفضل فيلم في مهرجان "كان" السينمائي في دورته ال 71.

    وفي اليوم الثالث سيتم عرض الفيلم اللبناني "The insult"، للمخرج زياد دويري من بطولة عادل كرم، وكامل الباشا، ريتا حايك، وكريستين خوري. وتدور أحداث الفيلم داخل قاعة محكمة حيث يقف شاب لبناني مسيحي أمام لاجئ فلسطيني لتتلاقى القيم والمعتقدات باختلافها وتعقيداتها في موقف صعب يحاول فيه كلاهما فهم الآخر.

    يذكر أن الافلام متوفرة باللغة العربية ومترجمة للغتين الروسية والانكليزية.  

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