موسكو: لا صحة للأنباء حول رفض إسرائيل اقتراحنا بشأن "القوات الإيرانية قرب الجولان"

أكدت وزارة الخارجية الروسية أن أنباء رفض إسرائيل اقتراح روسيا بشأن وجود قوات إيرانية في سوريا بالقرب من الجولان لا صحة لها.

© Sputnik . FIRAS ALAHMAD إسرائيل لم ترفض أيا من المقترحات الروسية بشأن الوضع السوري

موسكو — سبوتنيك . أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن الأنباء حول رفض إسرائيل لاقتراح روسيا لإزالة القوات الإيرانية في سوريا على مسافة 100 كيلومترا من حدود إسرائيل، لا تتطابق مع الواقع

وقال نائب مدير قسم الإعلام في وزارة الخارجية الروسية أرتيوم كوجين: "هذه التقارير غير صحيحة. أستطيع أن أقول بمسؤولية، بأن محادثات وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ورئيس هيئة الأركان فاليري غيراسيموف مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو كانت بناءة للغاية".

ووفقا لكوجين، "القيادة الإسرائيلية تقدر عاليا جهود روسيا لإنشاء منطقة خفض التصعيد في الجنوب الغربي من سوريا، والذي ينطوي على سحب كافة التشكيلات المسلحة غير السورية من هذه المنطقة".

وأكد الدبلوماسي: "وفي الوقت نفسه، للأسف، فإن الأمريكيين، والتي نوقشت معهم تفاصيل وظيفة منطقة خفض التصعيد المذكورة، لم يفوا بوعودهم لفصائل المعارضة المسلحة السورية عن الجماعات الإرهابية المسلحة "داعش"، "جبهة النصرة " (المحظورة في روسيا). مما أجبر الجيش الحكومي السوري، مدعوما بالقوات الجوية الروسية القيام بعملية عسكرية لإزالة بؤرة النشاط الإرهابي في المناطق المتاخمة لهضبة الجولان".

وكان مصدر رفيع المستوى في الحكومة الإسرائيلية قد أكد لـ"سبوتنيك" أن إسرائيل أعربت خلال الاجتماع مع وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ورئيس هيئة الأركان فاليري غيراسيموف، أمس الاثنين، عن اهتمامها في الانسحاب الكامل للقوات الإيرانية من سوريا، لكنها — إسرائيل — لم ترفض أي من المقترحات الروسية بهذا الخصوص.

واحتل موضوع الوضع في سوريا والوجود العسكري الإيراني هناك قائمة المحادثات بين الطرفين والتي استمرت لأكثر من ساعتين في القدس مع الجانب الإسرائيلي متمثلا برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع أفيغدور ليبرمان.

وكانت وزارة الخارجية الروسية أعلنت، مساء أمس، أن الوزير لافروف ورئيس الأركان الروسي فاليري غيراسيموف بحثا مع نتنياهو عملية مكافحة الإرهاب جنوبي سوريا وتوفير الأمن بالقرب من الحدود مع إسرائيل.