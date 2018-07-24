لافروف وغيراسيموف يبحثان مع ماكرون التسوية السورية وإعادة الإعمار وعودة اللاجئين

© Sputnik . Natalia Seliverstova الدفاع الروسية: لا أسباب قانونية موضوعية لمزيد من العمليات العسكرية الأمريكية في سوريا

وقالت الخارجية في بيان: "خلال اللقاء تم بحث الوضع في سوريا بشكل مفصل ومهام تسريع عملية التسوية السياسية إضافة إلى قضايا إعمار البلاد مع التركيز على أهمية عودة اللاجئين والنازحين إلى مكان إقامتهم".