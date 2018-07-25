روسيا تكمل تطوير مفهوم الصواريخ القابلة لإعادة الاستخدام

موسكو — سبوتنيك. وقالت المديرية، لوكالة "سبوتنيك":"تم نقل المواد المتعلقة بالمواد القابلة لإعادة الاستخدام إلى معهد البحوث المركزي للهندسة الميكانيكية، حيث ينبغي دراستها وإبداء رأي الخبراء".
وقال المكتب الإعلامي للمنطقة العسكرية الشرقية، اليوم، في بيان بهذا الشأن: "بدأت الوحدات الفرعية للمدفعية التابعة للمنطقة العسكرية الشرقية في تنفيذ المهام النارية في ميادين الرمي التابعة للمنطقة".
ويشارك في هذه التدريبات ما يقرب من 8 آلاف عسكري وحوالي ألفي قطعة من الأسلحة والمعدات العسكرية، من بينها أحدث منظومات الصواريخ التعبوية التكتيكية من طراز "إسكندر" وراجمات القذائف الصاروخية ذات عيار كبير من طراز "أوراغان" وراجمات القذائف الصاروخية الحديثة من طراز "تورنادو- غي"، بالإضافة إلى مدافع مدفعية الميدان المتمثلة في مدافع الهاوتزر ذاتية الحركة من طراز "غفوزديكا" و"أكاتسيا" ومدافع الهاوتزر المحمولة من طراز "مستا — بي".
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