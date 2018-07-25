روسيا تكمل تطوير مفهوم الصواريخ القابلة لإعادة الاستخدام

صرحت مديرية الاتصالات في مركز الفضاء الروسي، اليوم الأربعاء 25 يوليو/تموز، أن مركز خرونيتشيف، أكمل تطوير مقترح لتطوير صاروخ قابل لإعادة الاستخدام، وقد سلم الوثائق لتقييمها إلى معهد البحوث المركزي للهندسة الميكانيكية "روسكوزموس".

موسكو — سبوتنيك. وقالت المديرية، لوكالة "سبوتنيك":"تم نقل المواد المتعلقة بالمواد القابلة لإعادة الاستخدام إلى معهد البحوث المركزي للهندسة الميكانيكية، حيث ينبغي دراستها وإبداء رأي الخبراء".

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في سياق آخر، انطلقت في المنطقة العسكرية الشرقية الروسية، أمس الثلاثاء 24 تموز/يوليو، مناورات ميدانية واسعة النطاق بالمدفعية، بمشاركة حوالي 8 آلاف عسكري من الوحدات الفرعية للمدفعية وتشكيلات الصواريخ، وذلك للتدريب على الرماية بالذخيرة الحية.

وقال المكتب الإعلامي للمنطقة العسكرية الشرقية، اليوم، في بيان بهذا الشأن: "بدأت الوحدات الفرعية للمدفعية التابعة للمنطقة العسكرية الشرقية في تنفيذ المهام النارية في ميادين الرمي التابعة للمنطقة".

ويشارك في هذه التدريبات ما يقرب من 8 آلاف عسكري وحوالي ألفي قطعة من الأسلحة والمعدات العسكرية، من بينها أحدث منظومات الصواريخ التعبوية التكتيكية من طراز "إسكندر" وراجمات القذائف الصاروخية ذات عيار كبير من طراز "أوراغان" وراجمات القذائف الصاروخية الحديثة من طراز "تورنادو- غي"، بالإضافة إلى مدافع مدفعية الميدان المتمثلة في مدافع الهاوتزر ذاتية الحركة من طراز "غفوزديكا" و"أكاتسيا" ومدافع الهاوتزر المحمولة من طراز "مستا — بي".