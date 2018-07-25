عمليات البحث جارية عن طائرة "سيروس" المفقودة في منطقة نوفوسيبيرسك الروسية

أفاد مركز سيبيريا الإقليمي لشؤون الطوارئ أن مروحية "مي-8" أقلعت من مطار "تولماتشوفو" بمهمة البحث عن طائرة "سيروس" الخفيفة التي فقد الاتصال بها بعد إقلاعها من مطار "سيفيرني" (الشمالي) في مدينة نوفوسيبيرسك.