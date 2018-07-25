جسر استراتيجي جديد يربط الأراضي الروسية

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأربعاء، أنه أعطى إيعازا للحكومة لإيجاد حل مناسب لمسألة بناء جسر يربط بين جزيرة سخالين والأراضي الروسية.

© Sputnik . Aleksie Danitchev وسائل الإعلام: روسيا تريد بالاشتراك مع اليابان زيادة إنتاج الغاز في سخالين

وقال بوتين: "أعلم أن مسألة إعمار جسر بين جزيرة سخالين والأراضي الروسية هي مسألة قديمة ومنذ فترة طويلة، كما أنه يعد حلما لمواطني الجزيرة الذين يريدون أن يشعروا أنهم جزء أساسي من دولتنا والارتباط بها مباشرة".

وأضاف بوتين: "من المهم جدا إقامة جسر يمكن للمواطنين التنقل بحرية في أي موسم من دون أي صعوبات أو عوائق".

وأشار بوتين إلى أن المشروع سيساهم أيضا في تطوير شمال إقليم خاباروفسك.

يذكر أن مشروع بناء الجسر بين الجزيرة والأراضي الروسية وضع في خمسينات القرن الماضي ولم يتم تحقيقه، وعادت السلطات إلى وضع المشروع قيد البحث في عام 2007.

وبحسب تفاصيل المشروع، فمن المقرر إقامة جسر مع سكة حديد يبلغ طوله 580 كيلومتراً بين قرية سيلكينو في إقليم خاباروفسك ومدينة سخالين.

ووضعت دراسة خاصة عن جدوى مشروع الجسر ستكتمل في ديسمبر/كانون الأول 2018، وبعد ذلك سيتم تقديمها إلى الحكومة الفيدرالية. في حالة اتخاذ قرار إيجابي، يمكن أن يبدأ البناء في عام 2021 وسوف يستمر حوالي خمس سنوات.