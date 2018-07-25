جسر استراتيجي جديد يربط الأراضي الروسية

وأضاف بوتين: "من المهم جدا إقامة جسر يمكن للمواطنين التنقل بحرية في أي موسم من دون أي صعوبات أو عوائق".
وأشار بوتين إلى أن المشروع سيساهم أيضا في تطوير شمال إقليم خاباروفسك.
يذكر أن مشروع بناء الجسر بين الجزيرة والأراضي الروسية وضع في خمسينات القرن الماضي ولم يتم تحقيقه، وعادت السلطات إلى وضع المشروع قيد البحث في عام 2007.
وبحسب تفاصيل المشروع، فمن المقرر إقامة جسر مع سكة حديد يبلغ طوله 580 كيلومتراً بين قرية سيلكينو في إقليم خاباروفسك ومدينة سخالين.
ووضعت دراسة خاصة عن جدوى مشروع الجسر ستكتمل في ديسمبر/كانون الأول 2018، وبعد ذلك سيتم تقديمها إلى الحكومة الفيدرالية. في حالة اتخاذ قرار إيجابي، يمكن أن يبدأ البناء في عام 2021 وسوف يستمر حوالي خمس سنوات.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)