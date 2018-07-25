تدريبات على الاستعداد القتالي في المنطقة العسكرية المركزية الروسية

باشر أكثر من آلاف عسكري في الوحدات والتشكيلات الخاصة بالجيش الحادي والأربعين للقوات المشتركة التابع للمنطقة العسكرية المركزية الروسية، تدريبات على الجاهزية القتالية.

يكاتيرينبورغ — سبوتنيك . وقال المكتب الإعلامي لقيادة المنطقة العسكرية المركزية في بيان له: "تلقى أكثر من 10 آلاف عسكري في الوحدات والتشكيلات الخاصة في الجيش الحادي والأربعين للقوات المشتركة التابع للمنطقة العسكرية المركزية والمتمركزة في مقاطعتي نوفوسيبيرسكايا وكيميروفسكايا وإقليم ألتاي وجمهورية تيفا، أمر الإنذار، وذلك في إطار تنفيذ برنامج "أسبوع الاستعداد القتالي".

ويتم تدريب أفراد الوحدات والتشكيلات على رفع حالة استعدادها إلى الدرجة القصوى وتنظيم التعاون والاتصال بين الوحدات الفرعية، بالإضافة إلى التدريب على تنفيذ المهام المفاجئة كصد هجوم لعدو محتمل على أهداف ذات أهمية خاصة.