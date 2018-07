صاروخ روسي جديد يتعامل مع أهدافه كأنه برق سماوي

ويتميز الصاروخ الجديد الذي أطلق عليه "سارْمات" بسرعة فائقة تتجاوز 11 ألف كيلومتر في الساعة. ولا يوجد صاروخ يستطيع التحليق بهذه السرعة في العالم الآن.

© Sputnik . The Ministry of Defence of the Russian Federation