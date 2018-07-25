صاروخ روسي جديد يتعامل مع أهدافه كأنه برق سماوي

ويتميز الصاروخ الجديد الذي أطلق عليه "سارْمات" بسرعة فائقة تتجاوز 11 ألف كيلومتر في الساعة. ولا يوجد صاروخ يستطيع التحليق بهذه السرعة في العالم الآن.

© Sputnik . The Ministry of Defence of the Russian Federation السلاح الروسي أقوى كثيرا من الأمريكي

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إتمام الاختبارات على صاروخ "سارْمات" في 1 مارس/آذار 2018.

ثم أعلن الرئيس الروسي في وقت لاحق أن صاروخ "سارْمات" سيدخل الخدمة في قوات الصواريخ الاستراتيجية الروسية في عام 2019.

وقالت صحيفة "زفيزدا" الأسبوعية الروسية إن صاروخ "سارْمات" يحتوي على مفاجآت كثيرة من بينها صعوبة اعتراضه وإمكانية إطلاقه عبر كلا قطبي الكرة الأرضية. أما المفاجأة الكبرى فتكمن في رأسه النووي المدمِّر المعروف باسم "يو-71".

ويندفع "يو-71" إلى الهدف المطلوب تدميره بشكل انفرادي بسرعة تصل إلى 15 ماخ (15 مثل سرعة الصوت أو أكثر من 11 ألف كيلومتر في الساعة) وعلى ارتفاع عال يصل إلى 100 كيلومتر. ومن هنا فإن صاروخ "سارْمات" أشبه ما يكون ببرق سماوي من المستحيل إيقافه.

ووصف الرئيس فلاديمير بوتين صاروخ "سارْمات" بأنه سلاح رهيب جدا لا تقدر أي شبكة خصصت لاصطياد الصواريخ على إعاقته.