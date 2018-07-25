سكان موسكو يتضامنون مع ضحايا الحرائق في اليونان

توافد سكان العاصمة الروسية موسكو، اليوم الأربعاء، لوضع الزهور أمام السفارة اليونانية في موسكو، للتذكير بضحايا الحرائق في البلاد.

موسكو-سبوتنيك. وقال مراسل "سبوتنيك" من أمام السفارة اليونانية: "وضعت سلتان كبيرتان من الزهور عند مدخل السفارة، كتب عليهما كلمات مواساة باللغة اليونانية، وكانت إحدى السلتين، بحسب ما كتب عليها، مقدمة من "جمعية موسكو الإغريقية"".

وأشار المراسل إلى أن السفارة نكست علم بلادها كعلامة على الحداد، ويوجد في المكان مجموعة من المصورين وكذلك رجال شرطة.

© AP Photo / Thanassis Stavrakis بوتين يعرب عن الاستعداد لمساعدة اليونان في تجاوز آثار حرائق الغابات

وتشهد اليونان منذ يوم الاثنين الماضي، أسوأ حرائق منذ عشر سنوات، حيث ارتفعت حصيلة ضحايا حرائق الغابات إلى 79 شخصاً وتم إعلان حالة الطوارئ في منطقة أتيكا المحيطة بالعاصمة اليونانية أثينا.

وفقد رجال الإطفاء السيطرة على الحرائق بسبب هبوب رياح شديدة، ما تسبب بخروج الوضع عن السيطرة.

وأعلن رئيس الوزراء اليوناني، ألكسيس تسيبراس، الحداد الرسمي في البلاد لمدة ثلاثة أيام. بينما بدأت النيابة العامة اليونانية بالتحقيق لمعرفة أسباب اندلاع الحرائق.