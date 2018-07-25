موسكو تدين العمل الإرهابي في محافظة السويداء السورية وتعزي ذوي الضحايا

أدانت وزارة الخارجية الروسية العمل الإرهابي الذي أودى بحيات العشرات جنوبي سوريا، اليوم الأربعاء 25 يوليو/تموز، معربة عن تعازيها لذوي الضحايا.

موسكو — سبوتنيك. وجاء في بيان الخارجية: "ندين مثل هذه الأعمال الوحشية ونعرب عن مواساتنا لعائلات القتلى ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى".

© Sputnik . Morad saeed مصدر طبي لـ"سبوتنيك": ارتفاع حصيلة الهجوم على السويداء لـ50 قتيلا و70 جريحا

وأفاد مصدر في الشرطة، في تصريح لـ"سبوتنيك"، أن أكثر من 50 شخصا لقوا مصرعهم وأصيب 70 آخرون في تفجير انتحاري بمدينة السويداء وهجوم لتنظيم "داعش" على قرى في ريفها الشرقي.

وأشارت الخارجية الروسية إلى أنه على خلفية نجاح القوات الحكومية السورية، المدعومة من قبل القوات الجوية الروسية، في تحرير الجمهورية العربية السورية من "داعش" و"جبهة النصرة"، يشعر الإرهابيون بحتمية الهزيمة ويلجأون إلى العنف ضد المدنيين.