سكرتير مجلس الأمن الروسي ورئيس الاستخبارات العامة الفلسطيني يبحثان التعاون في مجال الأمن

بحث سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف، اليوم الأربعاء، مع رئيس جهاز المخابرات العامة الفلسطيني، ماجد فرج، قضايا التعاون الروسي الفلسطيني في مجال الأمن.

موسكو — سبوتنيك. وجاء في بيان المجلس بهذا الصدد: "بحث نيكولاي باتروشيف وماجد فرج، مسائل التعاون الروسي الفلسطيني في مجال الأمن، وكذلك عدداً من قضايا الأجندة الدولية والإقليمية".

والجدير بالذكر أن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، كان قد زار موسكو يوم 14 تموز/ يوليو، والتقى خلال زيارته الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وأكد على أن المنطقة تمر بوقت عصيب، وعلى وجه الخصوص على خلفية توسع الاستيطان الإسرائيلي. ومن جانبه أشار الرئيس الروسي، إلى أن الوضع الإقليمي معقد، موضحا أنه يخطط لإجراء اتصالات بهذا الصدد مع زعماء دول الشرق الأوسط.