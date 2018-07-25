الدفاع الروسية ترسل مجموعات عمل إلى الأردن ولبنان وتركيا

أعلن رئيس المركز الوطني لإدارة شؤون الدفاع في روسيا ميخائيل ميزينتسيف، اليوم الأربعاء، أن مجموعات عمل تم إرسالها إلى كل من الأردن ولبنان وتركيا، لحل قضايا عودة اللاجئين إلى سوريا.

© Sputnik . Zahraa al-Amir وفد روسي يصل إلى بيروت لبحث قضية اللاجئين السوريين

موسكو — سبوتنيك. وقال ميزينتسيف خلال اجتماع لمقر التنسيق لوزارتي الدفاع والخارجية الروسيتين، المعنية بعودة اللاجئين إلى أراضي سوريا: "وفقا لتعليمات وزير الدفاع في روسيا الاتحادية، جنرال الجيش شويغو سيرغي، اليوم تم إرسال مجموعات عمل إلى الأردن ولبنان وتركيا، لإجراء دراسة مفصلة لمسائل عودة اللاجئين إلى أراضي الجمهورية العربية السورية".

وكانت وزارة الدفاع الروسية، قد أعلنت يوم 18 تموز/ يوليو، عن إنشاء مركز خاص في سوريا لاستقبال وإيواء اللاجئين بهدف تسهيل عودة السوريين إلى وطنهم، مشيرة إلى افتتاح مقر تنسيق مشترك في موسكو لتسهيل عمليات التنسيق بين وزارتي الدفاع والخارجية.