الدفاع الروسية ترسل مجموعات عمل إلى الأردن ولبنان وتركيا

موسكو — سبوتنيك. وقال ميزينتسيف خلال اجتماع لمقر التنسيق لوزارتي الدفاع والخارجية الروسيتين، المعنية بعودة اللاجئين إلى أراضي سوريا: "وفقا لتعليمات وزير الدفاع في روسيا الاتحادية، جنرال الجيش شويغو سيرغي، اليوم تم إرسال مجموعات عمل إلى الأردن ولبنان وتركيا، لإجراء دراسة مفصلة لمسائل عودة اللاجئين إلى أراضي الجمهورية العربية السورية".
وكانت وزارة الدفاع الروسية، قد أعلنت يوم 18 تموز/ يوليو، عن إنشاء مركز خاص في سوريا لاستقبال وإيواء اللاجئين بهدف تسهيل عودة السوريين إلى وطنهم، مشيرة إلى افتتاح مقر تنسيق مشترك في موسكو لتسهيل عمليات التنسيق بين وزارتي الدفاع والخارجية.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)